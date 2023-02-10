О себе

Работаю на нелюбимой работе, хожу к психологу и активно пытаюсь найти в жизни море классных вещей. Немного танцую, люблю подурачиться. Стеснительная, лучик в твоем темном царстве, добрая, узнав получше скажешь «за что мне это» 👺