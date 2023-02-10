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Калининград
Калининград
Профиль пользователя ProstoKit
О себе
Работаю на нелюбимой работе, хожу к психологу и активно пытаюсь найти в жизни море классных вещей. Немного танцую, люблю подурачиться. Стеснительная, лучик в твоем темном царстве, добрая, узнав получше скажешь «за что мне это» 👺
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📚 Книги💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры
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