Хочу завести новых подруг 30-45 лет) Люблю посещать новые рестораны и кафе, устраивать городские и загородные прогулки и пикники, обожаю собирать грибы, проводить время на пляже, сплетничать и капать желчью. Играю в квизы и настолки. Очень нравится грести на лодке и сплавляться на байдарках. Совсем не интересуюсь спортом, но пытаюсь научиться кататься на коньках. Ценю в людях чувство юмора, искренность и прямоту. Я замужем, у меня есть взрослая дочь, собака, кот и беседка в саду.

Профиль обновлён 9 июля 2023 г.

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