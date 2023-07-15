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Калининград
Профиль пользователя Anstastasia

фото пользователя Anstastasia

О себе

Переехала в Калининград месяц назад из Новосибирска )
Работаю удаленно в сфере маркетинга.
Занимаюсь танцами , фитнесом , растяжкой.
Меломан, слушаю почти все)
Люблю веселые фильмы, прогулки, походы в рестораны и бары, домашние посиделки )
Вдохновляют красивые и успешные люди!
Надеюсь найти хорошую подругу !)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро📚 Книги💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр🪩 Ночной клуб🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Калининград → прогуляться, перекусить

Я хочу прогуляться, перекусить )

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Irina_Semkina

Калининград → прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Simafox

Калининград → прогуляться, перекусить

Го общаться, гулять и тусить)

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Anastas1a

Калининград → прогуляться, перекусить

Я Настя, 21 год. Я в Калининграде пол года, буду рада встретить подругу.

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя PolarDaNorth

Калининград → прогуляться, перекусить

Покурить кальян, съесть пиццу и поговорить о нашем бытие

Откликнулся 1 участник

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