О себе

Переехала в Калининград месяц назад из Новосибирска )

Работаю удаленно в сфере маркетинга.

Занимаюсь танцами , фитнесом , растяжкой.

Меломан, слушаю почти все)

Люблю веселые фильмы, прогулки, походы в рестораны и бары, домашние посиделки )

Вдохновляют красивые и успешные люди!

Надеюсь найти хорошую подругу !)