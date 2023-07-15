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Калининград
Переехала в Калининград месяц назад из Новосибирска )
Калининград
Профиль пользователя Anstastasia
О себе
Переехала в Калининград месяц назад из Новосибирска )
Работаю удаленно в сфере маркетинга.
Занимаюсь танцами , фитнесом , растяжкой.
Меломан, слушаю почти все)
Люблю веселые фильмы, прогулки, походы в рестораны и бары, домашние посиделки )
Вдохновляют красивые и успешные люди!
Надеюсь найти хорошую подругу !)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро📚 Книги💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр🪩 Ночной клуб🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие
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