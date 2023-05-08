Я переехала в этом месяце в Челябинске, ещё ничего не знаю)

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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✝️ Религия 💩 Странный юмор

Челябинск → активный отдых Погулять, сходить куда-нибудь, пофоткаться, в общем все что душе угодн

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