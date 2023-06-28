прогуляться, перекусить

От пользователя @Nastya56

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Челябинск → Другое Меня зовут Саша

Челябинск → Другое Прогуляться, позаниматься спортом, покататься на велосипеде

Челябинск → Другое Поход в театр 🤔 прогулка,🥳

Челябинск → Другое Потусить, может выпить, пожарить мясо.

Челябинск → Другое Ищу подругу от 25 лет

Челябинск → Другое Пообщаться о политике, психологии, отношениях, обсудить кого-то…

Челябинск → Другое Выпить кофе и поболтать

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