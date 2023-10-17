Челябинск
Профиль пользователя Doshik

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О себе

Увлекаюсь обработкой фото люблю аттракционы 😄Обычно слушаю попсу, рок, кантри, или просто что качает. Люблю гулять и сидеть дома смотреть фильмы по стс. Зовут Ангелина. Смотрю Лину Дианову, Топлес, и немного по астрологии и таро. (есть свои колоды) Залипаю по Una Fata и Чабби две подруги блогеры которые ещё не знают что они мои подруги 💌

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🏢 Работа 📚 Книги ☣️ Токсичность

События пользователя

Челябинск → прогуляться, перекусить

Я хочу съездить на озеро

Калининград → прогуляться, перекусить

Я хочу съездить в Калининград этой осенью

Челябинск → пообщаться

Что в голову приходит то и пишу

Москва → пообщаться

Пообщаться о чем-то личном или лёгком или тупом

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Saida44
Москва → Другое

Обо всём на свете🙃

маленькое фото пользователя 11XtaZ11
Москва → Другое

Найти друзей для общения

маленькое фото пользователя Edo99
Москва → Другое

Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

маленькое фото пользователя guseynov
Москва → Другое

Требуются друзья. Обязанностей нет, опыт не имеет значения 😅

маленькое фото пользователя Moonbyul
Москва → Другое

Хочешь пообщаться, но не знаешь с кем? Я могу помочь

маленькое фото пользователя Relght777
Челябинск → Другое

Можно по общаться о чем угодно (если есть совпадение по интересам).

маленькое фото пользователя Tina_morgan
Владимир → Другое

Пообщаться с интересным простыми людьми

маленькое фото пользователя Murancha
Челябинск → Другое

Обсуждение ежедневных приколюх

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