Челябинск
Профиль пользователя Doshik
О себе
Увлекаюсь обработкой фото люблю аттракционы 😄Обычно слушаю попсу, рок, кантри, или просто что качает. Люблю гулять и сидеть дома смотреть фильмы по стс. Зовут Ангелина. Смотрю Лину Дианову, Топлес, и немного по астрологии и таро. (есть свои колоды) Залипаю по Una Fata и Чабби две подруги блогеры которые ещё не знают что они мои подруги 💌
Профиль обновлён 6 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Обо всём на свете🙃
Найти друзей для общения
Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг
Требуются друзья. Обязанностей нет, опыт не имеет значения 😅
Хочешь пообщаться, но не знаешь с кем? Я могу помочь
Можно по общаться о чем угодно (если есть совпадение по интересам).
Пообщаться с интересным простыми людьми
Обсуждение ежедневных приколюх
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