Увлекаюсь обработкой фото люблю аттракционы 😄Обычно слушаю попсу, рок, кантри, или просто что качает. Люблю гулять и сидеть дома смотреть фильмы по стс. Зовут Ангелина. Смотрю Лину Дианову, Топлес, и немного по астрологии и таро. (есть свои колоды) Залипаю по Una Fata и Чабби две подруги блогеры которые ещё не знают что они мои подруги 💌

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро

📺 Политика ✝️ Религия 🏢 Работа 📚 Книги ☣️ Токсичность

Москва → пообщаться Пообщаться о чем-то личном или лёгком или тупом

Челябинск → пообщаться Что в голову приходит то и пишу

Калининград → прогуляться, перекусить Я хочу съездить в Калининград этой осенью

Челябинск → Другое Можно по общаться о чем угодно (если есть совпадение по интересам).

Москва → Другое Хочешь пообщаться, но не знаешь с кем? Я могу помочь

Москва → Другое Требуются друзья. Обязанностей нет, опыт не имеет значения 😅

Москва → Другое Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

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