Челябинск
Профиль пользователя From_74
О себе
Обожаю музыку разных жанров, а если ещё и ехать за рулём в этот момент, то просто кайф)
Природа мой наркотик, горы, парки, озера, лес. Как на вечер, так и на все выходные с палатками... Короче за любой вариант)
Кино (кроме русских фильмов) и театры так же доставляют удовольствие в хорошей компании.
Концерты, горячие источники, квизы, комнаты испытаний, поездки на баги, квадриках, мото и конечно картинг. Пейнтбол, игра в видеоигры, покер, монополия, мафия, боллинг, бильярд все обожаю)
Холост, детей нет, свободен короче каждый вечер)
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
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