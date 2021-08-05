Обожаю музыку разных жанров, а если ещё и ехать за рулём в этот момент, то просто кайф) Природа мой наркотик, горы, парки, озера, лес. Как на вечер, так и на все выходные с палатками... Короче за любой вариант) Кино (кроме русских фильмов) и театры так же доставляют удовольствие в хорошей компании. Концерты, горячие источники, квизы, комнаты испытаний, поездки на баги, квадриках, мото и конечно картинг. Пейнтбол, игра в видеоигры, покер, монополия, мафия, боллинг, бильярд все обожаю) Холост, детей нет, свободен короче каждый вечер)

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

💃 Потанцевать 🧠 Психология / саморазвитие 💨 Кальян 💬 Пообщаться онлайн 💰 Инвестиции / бизнес 🪐 Астрология / таро

Челябинск → прогуляться, перекусить Каждый вечер может быть пятницей)

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