Челябинск

Профиль пользователя Olyaganchik

О себе Мечтаю побывать на концерте Hagime. Избавиться от внутренних конфликтов. Пойти учиться. Найти хороших друзей или собеседников

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