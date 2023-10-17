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Челябинск
Челябинск
Профиль пользователя Olyaganchik
О себе
Мечтаю побывать на концерте Hagime. Избавиться от внутренних конфликтов. Пойти учиться. Найти хороших друзей или собеседников
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового
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Участие в других событиях
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