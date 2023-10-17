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Челябинск
Профиль пользователя Olyaganchik

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О себе

Мечтаю побывать на концерте Hagime. Избавиться от внутренних конфликтов. Пойти учиться. Найти хороших друзей или собеседников

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика🪩 Ночной клуб

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