Владивосток
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От пользователя @Delik
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Татуировки,музыка,рисование и творчество в разном проявлении, природа
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Ищу друзей, спокойные, понимающие, душевные
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Новые знакомства. Пообщаться по интересам.
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