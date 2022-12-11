Тула
Профиль пользователя Eklmn

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фото #2 пользователя Eklmn

О себе

Люблю психологию, всякие лайфхаки и инструкции, дизайн помещений, интересные рецепты.
Музыку слушаю разную, не люблю шансон, рок выборочно.
Спорт-не моё, но нормально отношусь к прогулкам пешком.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги

Не нравится:

💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ✝️ Религия 💰 Инвестиции / бизнес 🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 📺 Политика

События пользователя

Тула → прогуляться, перекусить

Погулять в Белоусовском, попить кофе

Тула → пообщаться

Просто поболтать, не важно, из какого вы города и какого пола

Тула → пообщаться

Буду в отпуске с 17 июня

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ANASTASIA.Nastia
Санкт-Петербург → Другое

Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)

маленькое фото пользователя Anastasiya_She
Москва → Другое

Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

маленькое фото пользователя Alana
Макеевка → Другое

просто поговорить о чем угодно

маленькое фото пользователя Tim8
Москва → Другое

Окрошка на квасе или кефире ?

маленькое фото пользователя Mishanya
Екатеринбург → Другое

Мир справедлив, переубеди меня. Душнилы залетайте.

маленькое фото пользователя Dmitry_j
Сосновый Бор → Другое

Выслушал бы кого-нибудь

маленькое фото пользователя Nikit_ka
Курск → Другое

Непринуждённый и заинтересованный собеседник ннада? 😁

маленькое фото пользователя Vdmfk
Москва → Другое

Давайте внесём в нашу жизнь немного токсичности?)

маленькое фото пользователя vot81
Москва → Другое

Хотелось бы найти родственную душу. Наверно, тем кому за 30-ть, хотя…

маленькое фото пользователя Hellenskin
Санкт-Петербург → Другое

Хочу найти собеседников, сообщников, друзей! 🥸

маленькое фото пользователя Skorpion1989
Тула → Другое

Ищу подругу, хочется простого искреннего человеческого общения 😊

маленькое фото пользователя AndreT
Омск → Другое

Хочу собрать небольшую группу людей для общения обо всём

маленькое фото пользователя Konstantindream
Новосибирск → Другое

Выпить чашку чая и забыть про эту рабочую неделю)

маленькое фото пользователя Delik
Владивосток → Другое

Просто общение, с людьми которым скучно)

маленькое фото пользователя Lucky1892
Самарканд → Другое

Жил да был.

маленькое фото пользователя Krakazyamba
Москва → Другое

................

маленькое фото пользователя Dima1337
Москва → Другое

С пивом пенным

маленькое фото пользователя Bankir411
Москва → Другое

Просто поговорить, возможно поймёшь

маленькое фото пользователя HardRiff
Новый Уренгой → Другое

Просто поболтать о всяком)

маленькое фото пользователя Romsol
Сочи → Другое

Готов выслушать и поделиться своим мнением -если это нужно)

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