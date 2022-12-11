Люблю психологию, всякие лайфхаки и инструкции, дизайн помещений, интересные рецепты. Музыку слушаю разную, не люблю шансон, рок выборочно. Спорт-не моё, но нормально отношусь к прогулкам пешком.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги

💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ✝️ Религия 💰 Инвестиции / бизнес 🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 📺 Политика

Тула → пообщаться Буду в отпуске с 17 июня

Тула → пообщаться Просто поболтать, не важно, из какого вы города и какого пола

Сочи → Другое Готов выслушать и поделиться своим мнением -если это нужно)

Новый Уренгой → Другое Просто поболтать о всяком)

Самарканд → Другое Жил да был.

Владивосток → Другое Просто общение, с людьми которым скучно)

Новосибирск → Другое Выпить чашку чая и забыть про эту рабочую неделю)

Москва → Другое Хотелось бы найти родственную душу. Наверно, тем кому за 30-ть, хотя…

Москва → Другое Давайте внесём в нашу жизнь немного токсичности?)

Москва → Другое Окрошка на квасе или кефире ?

Макеевка → Другое просто поговорить о чем угодно

Москва → Другое Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

Санкт-Петербург → Другое Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)

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