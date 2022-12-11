Тула
Профиль пользователя Eklmn
О себе
Люблю психологию, всякие лайфхаки и инструкции, дизайн помещений, интересные рецепты.
Музыку слушаю разную, не люблю шансон, рок выборочно.
Спорт-не моё, но нормально отношусь к прогулкам пешком.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)
Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема
просто поговорить о чем угодно
Окрошка на квасе или кефире ?
Мир справедлив, переубеди меня. Душнилы залетайте.
Выслушал бы кого-нибудь
Непринуждённый и заинтересованный собеседник ннада? 😁
Давайте внесём в нашу жизнь немного токсичности?)
Хотелось бы найти родственную душу. Наверно, тем кому за 30-ть, хотя…
Хочу найти собеседников, сообщников, друзей! 🥸
Ищу подругу, хочется простого искреннего человеческого общения 😊
Хочу собрать небольшую группу людей для общения обо всём
Выпить чашку чая и забыть про эту рабочую неделю)
Просто общение, с людьми которым скучно)
Жил да был.
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С пивом пенным
Просто поговорить, возможно поймёшь
Просто поболтать о всяком)
Готов выслушать и поделиться своим мнением -если это нужно)
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