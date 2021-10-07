Лимассол
Профиль пользователя Nika12.12

фото пользователя Nika12.12

О себе

Хочу поменять некоторые обстоятельства в жизни и никак не решусь.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dany2023
Москва → Другое

Проект по Психологи Отношений

маленькое фото пользователя Delik
Владивосток → Другое

Просто общение, с людьми которым скучно)

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