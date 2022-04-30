Санкт-Петербург
Хочу общаться обо всем с открытыми людьми :)
пообщаться
От пользователя @Malinoviy_Korol
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург → Другое
Хотел бы узнать, какое у вас любимое стихотворение. Ну или книга )
Санкт-Петербург → Другое
Познакомиться с новыми людьми и если повезёт найти друзей.
Санкт-Петербург → Другое
Какая у тебя мечта, материальная и нематериальная?
Тюмень → Другое
ищу собеседника
Санкт-Петербург → Другое
Для девочек
Санкт-Петербург → Другое
Ищу компанию на фестиваль Шабаш (Питер, 17 июня)
Санкт-Петербург → Другое
Я просто общаюсь.
Санкт-Петербург → Другое
Выпить вкусный кофе
Санкт-Петербург → Другое
Весело провести время
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по вечернему Питеру
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться, посидеть в баре или кафе
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!