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От пользователя @Mefedolly

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Санкт-Петербург → Другое Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)

Санкт-Петербург → Другое Проваляться весь f. день.

Санкт-Петербург → Другое Сходить в кино/кафе/клуб)

Санкт-Петербург → Другое Совместный отдых и знакомства

Санкт-Петербург → Другое На сайте впервые

Санкт-Петербург → Другое Сходил бы днём прогуляться)

Санкт-Петербург → Другое Питер, а давайте знакомиться. Что у кого интересного происходит?)

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