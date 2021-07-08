Пермь
До 22 лет пжшка

фото пользователя Coolskum
собрать компанию

Можем погулять потусить сходить в клуб выпить обсудить темы если они схожи

От пользователя @Coolskum

2 участника
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буду рада каждому твоему сообщению🤍

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