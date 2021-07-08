Пермь: найди компанию. Новые события

Присоединяйся к InParty и найди, с кем провести время.

Скачать приложение

фото пользователя Pzhekizhp собрать компанию

Давайте тусить вместе

@Pzhekizhp


фото пользователя perchiknastya пообщаться

буду рада каждому твоему сообщению🤍

@perchiknastya


фото пользователя Roman1984 сходить на мероприятие

Прогуляться перекусить

@Roman1984


фото пользователя Ktdle пообщаться

Ищу подруг для общения

@Ktdle


фото пользователя Angelika8 пообщаться

Приятное общение позитивное )!

@Angelika8


фото пользователя Galinaaaa пообщаться

Ищу дружеского общения

@Galinaaaa


фото пользователя Tvjids пообщаться

Поговорить по душам 😹😹😹😹

@Tvjids


фото пользователя Nuleba пообщаться

Не надо бояться смерти надо бояться пустоты в душе!

@Nuleba


фото пользователя Alisha1 пообщаться

Ищу подругу ,общаться ,поддерживать друг друга☺

@Alisha1


фото пользователя Mashutka прогуляться, перекусить

Мкр жд, закамск, центр (желательно)

@Mashutka


фото пользователя Limberry прогуляться, перекусить

Пошлите вместе на день города 🤪

@Limberry


фото пользователя Coolskum собрать компанию

До 22 лет пжшка

@Coolskum


фото пользователя Roman3301 пообщаться

Надо убить время до 6 вечера 😀

@Roman3301


фото пользователя Aeradan пообщаться

Позиция, творчество и просто поболтать.

@Aeradan


фото пользователя Juliiiiiii14 собрать компанию

Собрать компанию

@Juliiiiiii14


фото пользователя IlliumIv пообщаться

Расскажите мне о спиральной динамике в контексте управления командой.

@IlliumIv


фото пользователя Dimon.nik активный отдых

Где нибудь поползать

@Dimon.nik


фото пользователя 19Marina19 прогуляться, перекусить

Пермь, Закамск

@19Marina19


фото пользователя MTimofeev пообщаться

Новые знакомства

@MTimofeev


фото пользователя Lilya другое

Прогуляться с друзьями

@Lilya


фото пользователя Fvjik прогуляться, перекусить

Я хочу тусить.

@Fvjik


фото пользователя Aeradan прогуляться, перекусить

Выпить кофе и поболтать.

@Aeradan


фото пользователя Grigori35 пообщаться

Не болтун😀

@Grigori35


фото пользователя Lianella пообщаться

Общение о разном, встречи

@Lianella


фото пользователя Aeradan пообщаться

Зона свободной поэзии и иного творчества.

@Aeradan


фото пользователя PlkovniK пообщаться

То чего щас не хватает многим.

@PlkovniK


фото пользователя Timm1 прогуляться, перекусить

Прогулка и беседа

@Timm1


фото пользователя Elida активный отдых

Кто хочет покататься на велосипеде?

@Elida


фото пользователя kaspar прогуляться, перекусить

Кто составит мне компанию в театр?

@kaspar


фото пользователя Dimm активный отдых

Бадминтон в закамске/около Черняевского леса/в центре

@Dimm


фото пользователя DARVIN прогуляться, перекусить

Сходить погулять

@DARVIN


фото пользователя MTimofeev другое

Новая компания

@MTimofeev


 собрать компанию

Прогуляться и наставить свой желудок

@Dashiksss


фото пользователя Maz943 прогуляться, перекусить

Просто веселый человек!

@Maz943


 активный отдых

Активный отдых

@1981elena


фото пользователя Shumkov прогуляться, перекусить

Поднять настроение

@Shumkov


 прогуляться, перекусить

Прогуляться

@Mers


фото пользователя Nedq прогуляться, перекусить

Прогуляться.

@Nedq


фото пользователя Tatiana11 другое

Выпить , хорошо провести время

@Tatiana11


фото пользователя Evgeny19 активный отдых

Покататься на коньках

@Evgeny19


фото пользователя Fytdsj активный отдых

Гулять охото

@Fytdsj


фото пользователя Shyrik другое

Приветствую

@Shyrik


фото пользователя Shyrik прогуляться, перекусить

Всем привет

@Shyrik


фото пользователя Shyrik прогуляться, перекусить

Ищу девушку с Перми

@Shyrik


Как найти друзей в г. Пермь

InParty - новое приложение для общения, поиска друзей и компании

Как это работает: