прогуляться, перекусить

От пользователя @Muni

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Что найти много друзей

Москва → Другое Да, найти друга

Москва → Другое Поговорить на любую тему)

Москва → Другое Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

Москва → Другое Погулять по городу, пообщаться

Москва → Другое погулять по Москве,сходить на летние веранды

Москва → Другое Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

Москва → Другое Просто поболтать о разном

Москва → Другое пить кофе и фоткаться)

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!