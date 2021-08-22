Москва
Я хочу дружить

фото пользователя Muni
прогуляться, перекусить

От пользователя @Muni

6 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Kris_tina
Москва → Другое

Общение, друзья

маленькое фото пользователя KationaDash
Москва → Другое

пить кофе и фоткаться)

маленькое фото пользователя Milena8888
Москва → Другое

Просто поболтать о разном

маленькое фото пользователя Akhmed
Москва → Другое

Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

маленькое фото пользователя is.ap
Москва → Другое

Поговорим?

маленькое фото пользователя Miss007
Москва → Другое

погулять по Москве,сходить на летние веранды

маленькое фото пользователя Ralina
Москва → Другое

Погулять по городу, пообщаться

маленькое фото пользователя Mari_gold
Москва → Другое

Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

маленькое фото пользователя Alena_Ryu
Москва → Другое

Поговорить на любую тему)

маленькое фото пользователя Kristina_Kiara
Москва → Другое

Да, найти друга

маленькое фото пользователя min_yeonsoo
Москва → Другое

Пообщаться

маленькое фото пользователя 12mk
Москва → Другое

Что найти много друзей

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!