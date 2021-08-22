Москва
Я хочу дружить
прогуляться, перекусить
От пользователя @Muni
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Общение, друзья
Москва → Другое
пить кофе и фоткаться)
Москва → Другое
Просто поболтать о разном
Москва → Другое
Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью
Москва → Другое
Поговорим?
Москва → Другое
погулять по Москве,сходить на летние веранды
Москва → Другое
Погулять по городу, пообщаться
Москва → Другое
Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️
Москва → Другое
Поговорить на любую тему)
Москва → Другое
Да, найти друга
Москва → Другое
Пообщаться
Москва → Другое
Что найти много друзей
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!