Москва
Можно попробовать тебя пофоткать?)

фото пользователя GTK67
прогуляться, перекусить

Привет! Купила фотик,а модели нет. Я не профи,но творить хочется.Предлагаю делиться идеями,найти общий язык и сделать фоточки,на которые и ты,и я будем получать огонёчки в инсте)

От пользователя @GTK67

45 участников
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