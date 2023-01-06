Привет! Купила фотик,а модели нет. Я не профи,но творить хочется.Предлагаю делиться идеями,найти общий язык и сделать фоточки,на которые и ты,и я будем получать огонёчки в инсте)

От пользователя @GTK67

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