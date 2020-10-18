Москва
Профиль пользователя Nabi
О себе
Очень люблю классическую музыку, особенно нравится Jony и Зомб
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу создать беседу в тг
Москва → Другое
Пообщаться, подружиться
Москва → Другое
Посидеть в дискорде с вебками
Москва → Другое
Хочу найти общение )в телеге
Москва → Другое
Поговорим?
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Я хочу дружить
Москва → Другое
Пообщаемся)
Москва → Другое
Поиграем в кс или другие игры 👺
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Ищу друзей
Москва → Другое
Сыграть каточку в доту🧸
Москва → Другое
Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения
Москва → Другое
Я из Пушкино 🙄
Москва → Другое
ну ка в тг кто хочет пообщаться
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.