Красноярск
Погулять на свежем воздухе :)

фото пользователя Warfolowmy
прогуляться, перекусить

Прокатиться на самокатах или просто погулять (на острове отдыха, например) :)

От пользователя @Warfolowmy

1 участник
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