Красноярск
Погулять на свежем воздухе :)
прогуляться, перекусить
Прокатиться на самокатах или просто погулять (на острове отдыха, например) :)
От пользователя @Warfolowmy
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