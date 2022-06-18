Красноярск: найди компанию. Новые события

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фото пользователя Kaisa_Moore другое

Поговорить обо всем, записывать кружочки в телеге

@Kaisa_Moore


фото пользователя wonder_ros прогуляться, перекусить

Напиши мне, поболтаем, встретимся, прогуляемся 🤪

@wonder_ros


фото пользователя Tatyana_Log пообщаться

Ищу подругу для разговора по душам и совместного времяпрепровождения

@Tatyana_Log


фото пользователя Milka_u пообщаться

Хочу поболтать с необычной личностью ✨

@Milka_u


фото пользователя Nadyushka26 пообщаться

Ищу друзей

@Nadyushka26


фото пользователя Kirillgmail прогуляться, перекусить

Буду рад новым знакомствам

@Kirillgmail


фото пользователя Anastakica прогуляться, перекусить

Позови меня выпить кофе😜

@Anastakica


фото пользователя kaalex26 прогуляться, перекусить

с любовью из тильта

@kaalex26


фото пользователя Leontopodium_S прогуляться, перекусить

Пройтись, перекусить, получше узнать Красноярск

@Leontopodium_S


фото пользователя Anny86 пообщаться

Пообщаться на интересные темы

@Anny86


фото пользователя Snezha.di прогуляться, перекусить

Прогулятся и выпить кофе

@Snezha.di


фото пользователя VladPS4 прогуляться, перекусить

Пойду на набережную, может с кем можно погулять?

@VladPS4


фото пользователя Ketrin22 прогуляться, перекусить

Куда нибудь съездить погулять, погода огонь

@Ketrin22


фото пользователя Temi активный отдых

Отдых на свежем воздухе

@Temi


фото пользователя 12312 пообщаться

Пообщаться о путешествие о музыке, сериалах обо всем найти подруг

@12312


 активный отдых

Прогулка активный отдых

@Khusrav


фото пользователя Fjdicsnfek пообщаться

Хочу найти подругу пообщаться а потом как пойдет

@Fjdicsnfek


фото пользователя Sasha0 пообщаться

Открыт к общению

@Sasha0


фото пользователя Denra собрать компанию

поиграть в Мафию/Сопротивление

@Denra


фото пользователя pyshkar пообщаться

Возник вопрос по книге "Полдень XXII век" Стругацких.

@pyshkar


фото пользователя Warfolowmy прогуляться, перекусить

Погулять на свежем воздухе :)

@Warfolowmy


фото пользователя Procrastinator прогуляться, перекусить

Хорошая погода, погуляем?

@Procrastinator


фото пользователя Inna20 прогуляться, перекусить

Набережная

@Inna20


фото пользователя Denis221 пообщаться

Пообщаться,на интересные темы

@Denis221


фото пользователя Tanya25 прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться

@Tanya25


фото пользователя Olenika прогуляться, перекусить

Погулять развеяться

@Olenika


фото пользователя Illess другое

Обожаю легких людей без замарочек.

@Illess


фото пользователя Ahmed прогуляться, перекусить

Поговорить

@Ahmed


фото пользователя Mytht прогуляться, перекусить

Пешие или велосипедные прогулки

@Mytht


фото пользователя Tatyana_Log прогуляться, перекусить

Ищу подругу/друга для утренних пробежек/тренировок или просто ходьбы

@Tatyana_Log


фото пользователя unakolomiets пообщаться

Можем поубиваем зомби?

@unakolomiets


фото пользователя mysweetyempty пообщаться

Пообщаться о путешествиях

@mysweetyempty


фото пользователя Red_el путешествия

Ергаки в июле 15го с группой

@Red_el


фото пользователя Nick_Rain пообщаться

Не прочь, для начала, просто пообщаться

@Nick_Rain


фото пользователя Atthlon пообщаться

Токарь с творческими наклонностями

@Atthlon


фото пользователя Till0 прогуляться, перекусить

люблю погулять путешествовать...

@Till0


фото пользователя Seafaser прогуляться, перекусить

Сплавиться по Мане, кино, кофе, перекусить!

@Seafaser


фото пользователя AlexKu прогуляться, перекусить

Сходить на Красноярские столбы

@AlexKu


фото пользователя Ya_yest_grut прогуляться, перекусить

Посиделки, настолки, бар

@Ya_yest_grut


фото пользователя Artem_Sb путешествия

Кутурчинское Белогорье 🏕️⛰️

@Artem_Sb


фото пользователя Den08 пообщаться

Для начала

@Den08


фото пользователя Chillizar путешествия

Ищу компанию на Алтай в июле-августе

@Chillizar


фото пользователя Chillizar путешествия

Ищу компанию на Алтай в июле-августе

@Chillizar


фото пользователя JeremyBentham прогуляться, перекусить

Баня, пиво, шашлыки

@JeremyBentham


фото пользователя Alex15 пообщаться

Попереписываться, прогуляться

@Alex15


фото пользователя Deadbed активный отдых

Го в настольный теннис

@Deadbed


фото пользователя DeD_MoRoZzZ прогуляться, перекусить

Прогуляться

@DeD_MoRoZzZ


 прогуляться, перекусить

Нужен местный человек,чтоб помочь наладить работу,связано с углем

@1412


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