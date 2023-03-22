Привет! Меня зовут Варфоломей (На самом деле Александр, но в последнее время зову себя так). Я работаю техническим специалистом в интернет-компании. Я люблю играть в компьютерные игры (в последнее время почти перестал). Слушаю разную музыку (недавно начал слушать Deform, Abbysphere, Nizkiz, Digimortal, Grottesque, Sunburst). В Красноярске друзей у меня нет, хотя очень хотелось бы :) Катаюсь на электросамокате (по работе и по выходным). Так же люблю настольные игры. По характеру я энтроверт, но пообщаться люблю, если есть о чем (иногда просто не знаешь что написать человеку и общение прекращается, это очень грустно). Я бы хотел найти тут друзей и может быть даже девушку, чтобы ходить на тусичи-джусичи и все такое ;)

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

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