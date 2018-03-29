прогуляться, перекусить

От пользователя @Talab

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Краснодар → Другое Прогуляться, посидеть в кафе, поболтать

Краснодар → Другое На курсах в КРД. Посидим вечерком в центре🥤, поболтаем, пошутим?

Краснодар → Другое Можно выпить чай, поболтать

Краснодар → Другое Погулять по ночному городу

Краснодар → Другое Сходить в кино

Краснодар → Другое Хочу поиграть в пляжный волейбол)

Краснодар → Другое Знаю где вкусный кофе, и …

Краснодар → Другое Погулять взять по шавухе

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