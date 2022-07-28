прогуляться, перекусить

От пользователя @VishenkaNaTorte

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Краснодар → Другое Покататься на велосипеде

Краснодар → Другое Хочу встретиться с новыми людьми

Краснодар → Другое Хочу познакомиться и пообщаться 😄

Краснодар → Другое Есть тут роллеры?) Нужен совет по подшипникам)

Краснодар → Другое Прогуляться по городу пешком

Краснодар → Другое Переехала в Краснодар!) Буду рада обрести новых друзей/подруг😊

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