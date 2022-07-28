Краснодар
Прогуляться вечером, попить кофе

фото пользователя VishenkaNaTorte
прогуляться, перекусить

От пользователя @VishenkaNaTorte

5 участников
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