Краснодар
Ищу подружек
прогуляться, перекусить
В Краснодаре нет знакомых и друзей, хочется найти веселую девчонку с которой можно прогулять вечером, попить кофе и поболтать
От пользователя @Ekaterina25
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Прогуляться по городу пешком
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