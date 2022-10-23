Краснодар
Ищу подружек

фото пользователя Ekaterina25
прогуляться, перекусить

В Краснодаре нет знакомых и друзей, хочется найти веселую девчонку с которой можно прогулять вечером, попить кофе и поболтать

От пользователя @Ekaterina25

17 участников
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Прогуляться по городу пешком

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