Краснодар
Прогуляться по городу пешком
прогуляться, перекусить
Сходить вместе в Ботанку на ул. Красную на обмен растениями 04.06 или просто прогуляться по городу
От пользователя @Natalie01
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