Краснодар
Пошли гулять))
прогуляться, перекусить
Выберем вместе вкусное место, поедим, поболтаем, пофоткаемся😊
От пользователя @Eva22
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