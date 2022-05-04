Краснодар
Пошли гулять))

фото пользователя Eva22
прогуляться, перекусить

Выберем вместе вкусное место, поедим, поболтаем, пофоткаемся😊

От пользователя @Eva22

6 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Краснодар

маленькое фото пользователя Lili3101
Краснодар → Другое

Пообщаться, найти друзей

маленькое фото пользователя VIOLETTA_V
Краснодар → Другое

Прогуляться или сходить куда-нибудь

маленькое фото пользователя Nina_lovely
Краснодар → Другое

Ищу новых подруг, для совместного времяпровождения, с детьми или без

маленькое фото пользователя SvetaBelousova
Краснодар → Другое

Встреча @ общения

маленькое фото пользователя Maria_S
Краснодар → Другое

Прогуляться, посидеть в кафе, поболтать

маленькое фото пользователя Kir76
Краснодар → Другое

Играть в настолки

маленькое фото пользователя Chekito
Краснодар → Другое

Встретиться, попить кофе, пообщаться, новые знакомства.

маленькое фото пользователя Aleksei28
Краснодар → Другое

Сходить в кафе

маленькое фото пользователя Kapitan_Belka
Краснодар → Другое

Напиши шутку, которую сам(а) придумал(а)

маленькое фото пользователя Dasha_sem
Краснодар → Другое

Прогуляться, выпить кофе

маленькое фото пользователя Maksim88
Краснодар → Другое

Поиграть в бильярд

маленькое фото пользователя Hayk
Краснодар → Другое

Потусить выпить погулять

Хочешь найти новых друзей в городе Краснодар?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Краснодар, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!