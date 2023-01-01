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Уфа
Уфа
Профиль пользователя Welya
О себе
Люблю слушать рок музыку разных жанров, читать, смотреть киносериалы, мультсериалы, фильмы, документалки. Обожаю животных. Хочу найти друзей по переписке.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие✝️ Религия🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
📺 Политика💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность💨 Кальян🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб
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