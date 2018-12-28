настолько разносторонний человек, что пока ещё не определился в каком направлении себя развивать🤣 Ну, если конкретикой, то бегаю, катаюсь на велосипеде, на лыжах, хожу в походы, читаю разную литературу, иногда пишу стихи, слушаю классическую музыку(А.Моцарт, Л.Моцарт, Вивальди), электронику(Prodigy), русский/западный рок(Subways,Scorpions,Linkin park,Nirvana,Green Day, Twenty one pilots, Ария,ДДТ,Кино, 7Б, Наутилус,Алиса, Чиж, Чайф, Настя, Ночные Снайперы, Земфира, Нервы, Порнофильмы, Аквариум, Пикник, Инкогнито, Киш, Князь, Кукрыниксы,Пламенев, Проект Атлантида,Маша и медведи, Океан Эльзы и т.д.) реп(Грот).

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб

📺 Политика 💩 Странный юмор 🍷 Алкоголь 💨 Кальян

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