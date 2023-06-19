О себе

Меня зовут Мадина, мне 18 лет. Профессионально занимаюсь вокалом. Очень люблю петь, особенно нравится песня "Сансара"(Баста). Очень нравится ходить в театры, говорю это с точки зрения человека, который находился за кулисами(я играла пару ролей) и в самом зале