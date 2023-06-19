⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Уфа

Уфа
Профиль пользователя sabina_miller

фото пользователя sabina_miller

О себе

Меня зовут Мадина, мне 18 лет. Профессионально занимаюсь вокалом. Очень люблю петь, особенно нравится песня "Сансара"(Баста). Очень нравится ходить в театры, говорю это с точки зрения человека, который находился за кулисами(я играла пару ролей) и в самом зале

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр🖼 Выставка / музей💬 Пообщаться онлайн
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Уфа

маленькое фото пользователя ilvina
маленькое фото пользователя LaVaNdA223
маленькое фото пользователя Enginner
маленькое фото пользователя Panda18
маленькое фото пользователя Gela
маленькое фото пользователя DaR1K
маленькое фото пользователя Elizar
маленькое фото пользователя Ser76
маленькое фото пользователя Mr_Rigos
маленькое фото пользователя Eldar_Ufa
маленькое фото пользователя Vlad2004
маленькое фото пользователя 2305
маленькое фото пользователя Pyslian
маленькое фото пользователя Iskander
маленькое фото пользователя talat1234
маленькое фото пользователя Luzesar
маленькое фото пользователя Morak
маленькое фото пользователя Valen_tina
маленькое фото пользователя Li.ya
маленькое фото пользователя Elenas627
маленькое фото пользователя Umed1202
маленькое фото пользователя xpatef
маленькое фото пользователя Wild
маленькое фото пользователя Almaz1996
маленькое фото пользователя Jugry
маленькое фото пользователя ProstoDima
маленькое фото пользователя Bert
маленькое фото пользователя Yadovitik

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам