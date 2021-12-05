Уфа
Профиль пользователя E.nzhe
О себе
Люблю гулять, находить новые красивые места.
Катаюсь на велосипеде, роликах.
Ищу новые знакомста (подруг) общение.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные 📚 Книги 💕 Обсудить отношения
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
Москва → Другое
Ищу подруг 🙋🏼♀️
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.
Москва → Другое
Гулять и болтать о женском😁🫶🏻
Москва → Другое
Ищу подругу для приятного общения от 27 лет. Читать описание
Москва → Другое
Сходить потусить, классно провести время
Москва → Другое
Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00
Уфа → Другое
Хорошо провести время
Москва → Другое
Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"
Москва → Другое
выбраться погулять!
Москва → Другое
Прогуляться и сходить в кино ))
Уфа → Другое
Попить кофе
Москва → Другое
Компанию для творчества
Москва → Другое
В Крылатском
Магнитогорск → Другое
Есть кто тут из Магнитогорска?
Уфа → Другое
Буду рада общению! Ищу подруг
Магнитогорск → Другое
Приятно провести время
Уфа → Другое
Идëмте позагораем-поплаваем)
Уфа → Другое
Буду рада новым знакомствам
Уфа → Другое
Пообщаться, покидаться мемами
Уфа → Другое
Иду на фестиваль "Сердце Евразии", пойдём вместе?
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