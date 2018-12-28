О себе

Бросила работу в должности руководителя типографии и переехала в Уфу, что бы начать всё заново или с чистого листа. Возможно это самый глупый поступок, но будь частью этой истории и узнаешь чем всё закончится 😉



Ищу интересных собеседников, а так же друзей, что бы в дальнейшем гулять, ходить в кино/концерты/фестивали и тд.



Люблю картины по номерам (чувствую, что я художник 😅), смотрю дорамы, играю в WOW переодически, люблю чёрный юмор