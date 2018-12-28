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Уфа
Профиль пользователя Emaehamster

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О себе

Бросила работу в должности руководителя типографии и переехала в Уфу, что бы начать всё заново или с чистого листа. Возможно это самый глупый поступок, но будь частью этой истории и узнаешь чем всё закончится 😉

Ищу интересных собеседников, а так же друзей, что бы в дальнейшем гулять, ходить в кино/концерты/фестивали и тд.

Люблю картины по номерам (чувствую, что я художник 😅), смотрю дорамы, играю в WOW переодически, люблю чёрный юмор

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🏫 Учеба📺 Политика✝️ Религия🍷 Алкоголь
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