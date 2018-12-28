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Уфа
Бросила работу в должности руководителя типографии и переехала в Уфу, что бы начать всё заново или с чистого листа. Возможно это самый глупый поступок, но будь частью этой истории и узнаешь чем всё закончится 😉
Уфа
Профиль пользователя Emaehamster
О себе
Бросила работу в должности руководителя типографии и переехала в Уфу, что бы начать всё заново или с чистого листа. Возможно это самый глупый поступок, но будь частью этой истории и узнаешь чем всё закончится 😉
Ищу интересных собеседников, а так же друзей, что бы в дальнейшем гулять, ходить в кино/концерты/фестивали и тд.
Люблю картины по номерам (чувствую, что я художник 😅), смотрю дорамы, играю в WOW переодически, люблю чёрный юмор
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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