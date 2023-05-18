Уфа
Профиль пользователя Elizar
О себе
Учусь любить жизнь, получается не плохо👌
Занимаюсь ремонтом техники. Люблю готовить, люблю гулять, выбираться на природу как можно чаще. Хобби - пишу музыку для души, с недавних пор бегаю, теперь это тоже моё хобби😎
Люблю здравых, интересных людей с хорошим чувством юмора. Если ты попал сюда с Пикабухи как и я, пиши , думаю общие темы для общения найдутся 👍
Профиль обновлён 7 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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