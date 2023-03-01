Тбилиси
Профиль пользователя row_count

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О себе

Люблю свою работу(data engineering), люблю слушать музыку, от Максим до техно, и чего нибудь тяжелого, иногда зависаю поиграть в компе

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 🐈 Домашние животные ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор

События пользователя

Тбилиси → прогуляться, перекусить

Пройтись по Тбилиси, выпить кофе или перекусить

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