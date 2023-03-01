Тбилиси
Профиль пользователя Miheza

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фото #2 пользователя Miheza

О себе

Прогулки
Новые места
Новые знакомства
Музыка
Обмен опытом и нетворкинг
Незаурядность🌝

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Гулям, знакомимся

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vivishka
Москва → Другое

Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!

маленькое фото пользователя ilyapsarev
Москва → Другое

Собираем большую компанию,нас уже 220 человек😊

маленькое фото пользователя Billi128
Москва → Другое

Марафон по поеданию чебуреков

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.