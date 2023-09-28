⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Симферополь
Симферополь
Симферополь
Профиль пользователя Dangerous
О себе
Много работаю. Но иногда очень хочется отвлечься, поболтать и повеселиться )))
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие
Не нравится:
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Симферополь
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам