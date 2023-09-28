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Симферополь
Профиль пользователя Dangerous

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О себе

Много работаю. Но иногда очень хочется отвлечься, поболтать и повеселиться )))

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность

Участие в других событиях

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