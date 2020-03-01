⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя Rizli

фото пользователя Rizli

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 📸 Пофоткаться 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Совсем не давно переехал сюда, буду рад новым знакомствам)
Санкт-Петербург → активный отдых
Погулять по Павловску

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Milka00
Санкт-Петербург → Другое
В поиске родственной души:3
маленькое фото пользователя Olesya_Moiseenco
Санкт-Петербург → Другое
Подружиться и провести вместе время😃
маленькое фото пользователя Dosha
Санкт-Петербург → Другое
Ищу единомышленника для прогулок по вечерам
маленькое фото пользователя Vallmig
Санкт-Петербург → Другое
Встреча-обсуждение зрелых межличностных отношений (личные/рабочие)
маленькое фото пользователя Smollfoxi
Санкт-Петербург → Другое
Поговорить по душам
маленькое фото пользователя Mari_mar
Санкт-Петербург → Другое
Пообщаться и на стендупчик
маленькое фото пользователя Lenaa
Санкт-Петербург → Другое
Ищу компанию для прогулок:3
маленькое фото пользователя MarMikh
Санкт-Петербург → Другое
Прогулка по Павловскому парку до Садоводства Боде (или ещё где-нибудь)
маленькое фото пользователя flexo
Санкт-Петербург → Другое
погулять на железной дороге
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.