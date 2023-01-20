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Санкт-Петербург
Профиль пользователя I.L.j.A

фото пользователя I.L.j.A

О себе

Играю в теннис😃🎾

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Можно по 🍹🍸🥂 или по ☕️🫖

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу создать компанию

Откликнулись 134 участника

маленькое фото пользователя katerinacher_098

Санкт-Петербург → другое

Кто со мной в эрарту?

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Valeria_Z

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу добраться до какого нибудь крутого музея)

Откликнулось 6 участников

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