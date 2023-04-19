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Подольск
Профиль пользователя MaksTut

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О себе

Люблю кино,разбираюсь в психологии,эзотерике,теориях заговора,истории. Люблю так же искусство,музыку и шаурму.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро📺 Политика💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🍷 Алкоголь🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия☣️ Токсичность💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт
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