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Подольск
Подольск
Профиль пользователя MaksTut
О себе
Люблю кино,разбираюсь в психологии,эзотерике,теориях заговора,истории. Люблю так же искусство,музыку и шаурму.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро📺 Политика💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🍷 Алкоголь🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия☣️ Токсичность💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт
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