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Подольск
Профиль пользователя MadMax

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О себе

Активный образ жизни.
Дайвинг, ударные, сноуборд, мотокросс, а так же летние санки🤟

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие
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