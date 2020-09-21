Оренбург
Профиль пользователя alena543
О себе
О себе буду прямо и по факту
19
Рост 170-175
Живу в Оренбургской области пос.Переволоцкий р-н.
Учусь на 4 курсе
Свободная
Увлекаюсь алмазной, вышивкой гладью ну и так далее.
Не пошлая
Не курю и не пью
Характер 50на50
Профиль обновлён 22 ноября 2022 г.
События пользователя
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