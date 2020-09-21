О себе буду прямо и по факту 19 Рост 170-175 Живу в Оренбургской области пос.Переволоцкий р-н. Учусь на 4 курсе Свободная Увлекаюсь алмазной, вышивкой гладью ну и так далее. Не пошлая Не курю и не пью Характер 50на50

Профиль обновлён 22 ноября 2022 г.

Ищешь друзей и компанию в городе Оренбург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Оренбург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.