Новокузнецк
Профиль пользователя Sofa2115
О себе
Софа. 18 лет, Новокузнецк. Короткие волосы, ношу постоянно шапку из-за частичной алопеции. Учусь на третьем курсе общепита, на 4 профессии.
По увлечениям и интересам, это тату, пирсинг, и многие другие бодимодификации.
Работаю в вейп шопе.
Играю на гитаре.
Есть вредные привычки.
Ищу себе новые знакомства, и друзей.>~<….
Длинноволосые мальчики. ВАН ЛАВ❤️
А ещё я женщина КОВЁР. Из-за рисунков на своем теле :)
Профиль обновлён 27 февраля 2023 г.
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