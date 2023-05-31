Новокузнецк
Профиль пользователя Sofa2115

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О себе

Софа. 18 лет, Новокузнецк. Короткие волосы, ношу постоянно шапку из-за частичной алопеции. Учусь на третьем курсе общепита, на 4 профессии.
По увлечениям и интересам, это тату, пирсинг, и многие другие бодимодификации.
Работаю в вейп шопе.
Играю на гитаре.
Есть вредные привычки.
Ищу себе новые знакомства, и друзей.>~<….
Длинноволосые мальчики. ВАН ЛАВ❤️
А ещё я женщина КОВЁР. Из-за рисунков на своем теле :)

Профиль обновлён 27 февраля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🐈 Домашние животные

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🏫 Учеба 💰 Бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги
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