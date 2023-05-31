Софа. 18 лет, Новокузнецк. Короткие волосы, ношу постоянно шапку из-за частичной алопеции. Учусь на третьем курсе общепита, на 4 профессии. По увлечениям и интересам, это тату, пирсинг, и многие другие бодимодификации. Работаю в вейп шопе. Играю на гитаре. Есть вредные привычки. Ищу себе новые знакомства, и друзей.>~<…. Длинноволосые мальчики. ВАН ЛАВ❤️ А ещё я женщина КОВЁР. Из-за рисунков на своем теле :)

Профиль обновлён 27 февраля 2023 г.

🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🐈 Домашние животные

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🏫 Учеба 💰 Бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги

Ищешь друзей и компанию в городе Новокузнецк?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новокузнецк.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.