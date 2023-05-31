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Новокузнецк
Профиль пользователя sfvmfe

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О себе

привет) недавно поняла, что очень хочется найти подругу или друга, но так, что бы надолго) могу выслушать, поддержать, помочь, приехать. Выслушаю, сама выговорюсь, посплетничаю, все что угодно))

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tancloody

Новокузнецк → прогуляться, перекусить

Хочу найти себе подругу в своем городе

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Vikishhh

Новокузнецк → прогуляться, перекусить

Хочется прогуляться, потанцевать, просто пообщаться, обсудить все на свете)

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Vikishhh

Новокузнецк → пообщаться

Найти подругу, с кем можно поговорить обо всем)

Откликнулись 2 участника

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