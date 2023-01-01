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Москва
Профиль пользователя Tanya.R

фото пользователя Tanya.R

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

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📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🏫 Учеба🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 272 участника

маленькое фото пользователя Berlin50

Москва → пообщаться

Надоело быть добрым, посоветуйте как избавиться от этого…

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя nature_city

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти компанию для настольных игр. Играю с сыном 10 лет

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Alex.Cri

Москва → активный отдых

Покатосим на великах)

Откликнулся 1 участник

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