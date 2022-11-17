Москва
Профиль пользователя SvetaYk
О себе
ЮЗАО, ТИНАО, Работа занимает практически все время, но в целом выходные для отдыха тоже есть или вечер
Занимаюсь большим теннисом, авто, кино, театр, тусовки, выставки, открытия, покурить кальян, посидеть в кафе, погулять, почитать, съездить отдохнуть, люблю животных, есть собаки.
Чувство юмора, такта, достоинства, самоиронии есть ))) люблю жизнь во всех ее проявлениях
Профиль обновлён 24 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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