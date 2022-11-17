ЮЗАО, ТИНАО, Работа занимает практически все время, но в целом выходные для отдыха тоже есть или вечер Занимаюсь большим теннисом, авто, кино, театр, тусовки, выставки, открытия, покурить кальян, посидеть в кафе, погулять, почитать, съездить отдохнуть, люблю животных, есть собаки. Чувство юмора, такта, достоинства, самоиронии есть ))) люблю жизнь во всех ее проявлениях

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🏢 Работа 🎭 Театр 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍴 Кафе / ресторан 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Москва → Другое Девочки, кто хочет сходить в кальянную, покурить, поболтать ни о чем?)

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