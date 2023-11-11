О себе

Учусь на филолога, параллельно при этом старюсь работать по специальности (работаю с текстами). Знаю 3 языка (если мы не считаем русский) - итальянский, английский, татарский. Очень люблю театры, танцевальные представления. Люблю кататься на велосипеде, очень нравится гулять пешком. Хочу заняться большим теннисом (ищу студию) и возобновить танцевальные классы. Также в планах есть путешествия в абсолютно разные страны и города.