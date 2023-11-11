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Москва
Москва
Профиль пользователя Saida01
О себе
Учусь на филолога, параллельно при этом старюсь работать по специальности (работаю с текстами). Знаю 3 языка (если мы не считаем русский) - итальянский, английский, татарский. Очень люблю театры, танцевальные представления. Люблю кататься на велосипеде, очень нравится гулять пешком. Хочу заняться большим теннисом (ищу студию) и возобновить танцевальные классы. Также в планах есть путешествия в абсолютно разные страны и города.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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