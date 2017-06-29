О себе

Меломан, обожаю все, вплоть до шансонов, но в последнее время тянет на Акустику. Могу поделиться самыми любимыми песнями, уверена, тебе понравится ;)



Творческая личность, люблю креативить и постоянно что-то менять в жизни.



Скоро 23. Твой любимый знак зодиака - Скорпион.



Живу в самом красивом городе России



p.s. не умею знакомиться, друзей в 22 найти очень сложно ахахахахахах



буду рада пообщаться на разные темы, пиши :)