⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Меломан, обожаю все, вплоть до шансонов, но в последнее время тянет на Акустику. Могу поделиться самыми любимыми песнями, уверена, тебе понравится ;)
Москва
Профиль пользователя Olka
О себе
Меломан, обожаю все, вплоть до шансонов, но в последнее время тянет на Акустику. Могу поделиться самыми любимыми песнями, уверена, тебе понравится ;)
Творческая личность, люблю креативить и постоянно что-то менять в жизни.
Скоро 23. Твой любимый знак зодиака - Скорпион.
Живу в самом красивом городе России
p.s. не умею знакомиться, друзей в 22 найти очень сложно ахахахахахах
буду рада пообщаться на разные темы, пиши :)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино
События пользователя
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам