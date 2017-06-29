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Москва
Профиль пользователя Olka

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О себе

Меломан, обожаю все, вплоть до шансонов, но в последнее время тянет на Акустику. Могу поделиться самыми любимыми песнями, уверена, тебе понравится ;)

Творческая личность, люблю креативить и постоянно что-то менять в жизни.

Скоро 23. Твой любимый знак зодиака - Скорпион.

Живу в самом красивом городе России

p.s. не умею знакомиться, друзей в 22 найти очень сложно ахахахахахах

буду рада пообщаться на разные темы, пиши :)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

поговорить обо всем и ни о чем одновременно

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