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Москва
Профиль пользователя Nastiakomarova

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О себе

Сейчас в декрете с дочкой 2 мес, буду Храда мамочкам, которы не против вместе гулять. Адепт докательной медицины. Предприниматель @choose.l.o.v.e

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🪐 Астрология / таро✝️ Религия☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу маму с малышом для совместных прогулок

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