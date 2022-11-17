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Москва
Москва
Профиль пользователя Nastiakomarova
О себе
Сейчас в декрете с дочкой 2 мес, буду Храда мамочкам, которы не против вместе гулять. Адепт докательной медицины. Предприниматель @choose.l.o.v.e
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль
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