Я добрый парень, который не любит трепать языком 😇 Работаю менеджером, развиваю технику прямого монтажа в России и обучаюсь на тестировщика.👨🏽‍💻 Нравятся кемпинги, походы в горы, сплавы и покатушки на эндуро 🏕️🏍️🏔️ Почти всегда за активный отдых,🏓🏀🏐🥏🏸♟️🎲 но и в сериал могу залипнуть🎬 Учусь воспринимать мир таким, какой он есть - без иллюзий 🧘🏽‍♂️ В людях ценю искренность и осознанностью 🌿 С любовью отношусь к этой планете и её обитателям 🌏 Познаю гибкость AI 🤖 🔊Меломан, но по большей части слушаю русских исполнителей со смыслом или забугорный Deep house, trap, EDM, hip-hop, rap, phonk, jazz, reggae, classical.🎻 Рад буду если замутим душевную компанию 🔥

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

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