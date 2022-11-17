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Москва
Профиль пользователя AndreyDmh

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О себе

Я добрый парень, который не любит трепать языком 😇

Работаю менеджером, развиваю технику прямого монтажа в России и обучаюсь на тестировщика.👨🏽‍💻

Нравятся кемпинги, походы в горы, сплавы и покатушки на эндуро 🏕️🏍️🏔️

Почти всегда за активный отдых,🏓🏀🏐🥏🏸♟️🎲 но и в сериал могу залипнуть🎬

Учусь воспринимать мир таким, какой он есть - без иллюзий 🧘🏽‍♂️

В людях ценю искренность и осознанностью 🌿

С любовью отношусь к этой планете и её обитателям 🌏

Познаю гибкость AI 🤖

🔊Меломан, но по большей части слушаю русских исполнителей со смыслом или забугорный Deep house, trap, EDM, hip-hop, rap, phonk, jazz, reggae, classical.🎻

Рад буду если замутим душевную компанию 🔥

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 📚 Книги 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
👋🏼Что на счёт настолки, шпиона или пинг-понг.
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