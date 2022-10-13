Люблю рисовать, даже очень. Хожу в художку с 6 лет, но пытаюсь найти свой стиль в рисовании, так как хоть у меня и есть свободное время от того художки, но я в это время желаю дз или другие дела, так что не успеваю его создать. Люблю кошечек, CountryHumans. Пётр 1 и Эрнесто Че Гевара ❤️❤️

Профиль обновлён 18 июля 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

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