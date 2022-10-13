Ленинск-Кузнецкий
Профиль пользователя Alyona_Buhlenka
О себе
Люблю рисовать, даже очень. Хожу в художку с 6 лет, но пытаюсь найти свой стиль в рисовании, так как хоть у меня и есть свободное время от того художки, но я в это время желаю дз или другие дела, так что не успеваю его создать. Люблю кошечек, CountryHumans. Пётр 1 и Эрнесто Че Гевара ❤️❤️
Профиль обновлён 18 июля 2023 г.
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