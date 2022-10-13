Ленинск-Кузнецкий
Профиль пользователя Elizabeth_13
О себе
Люблю музыку
Люблю погулять
Не очень люблю общество
Добрая и комфортная
Люблю видеоигры, аниме, вкусняшки
Профиль обновлён 20 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 🎮 Видеоигры 🎸 Концерт / фестиваль 🍴 Кафе / ресторан 🚶♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия
Не нравится:
📺 Политика ☣️ Токсичность 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб
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